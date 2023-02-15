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У ЗСУ пояснили, що за повітряні кулі запускає росія над Київщиною і з якою метою

15 лютого 2023 15:21
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Що за повітряні кулі запускає росія над Київщиною: пояснення ЗСУ
Юрій Ігнат
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сьогодні на Київщині була оголошена повітряна тривога через повітряні кулі, які запустили росіяни. Повітряні сили "сканують небо" України і ведуть радіолокаційну розвідку простору. 

Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ". 

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За його словами, повітряними об’єктами в небі над Київщиною виявились надувні кулі з відбивачами, рух яких залежить від вітру. 

"Це не зонд, не аеростат, це просто куля, яка несе шматок металу. Повітряні сили сканують небо України і ведуть радіолокаційну розвідку простору. Тут вже йде майстерність наших людей, щоб відрізнити, що летить. Зрозуміло, що по повітряних кулях відпрацьовувати якимись засобами ніхто не буде. Це куля. Це застосовувалося 12 числа. І це пролетіло на територію інших держав. Рухаються у повітрі. Куди вітер дує  туди вона й летить", — розповів представник ЗСУ. 

Нагадаємо, у Київській області сьогодні, 15 лютого, а пізніше і в столиці оголосили повітряну тривогу. Небезпеку пов'язують з повітряними цілями, які фіксують у небі.

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