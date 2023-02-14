Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow У США заявили, що знайшли датчики зі збитого шпигунського аеростата Китаю arrow

У США заявили, що знайшли датчики зі збитого шпигунського аеростата Китаю

14 лютого 2023 08:10
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Американські військові знайшли датчики зі збитого аеростата Китаю
ВМС США витягають з Атлантичного океану збитий китайський аеростат
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Американські військові дістали з Атлантичного океану ключові датчики з аеростата Китаю. Саме через них офіційний Пекін, ймовірно, збирав розвідувальну інформацію.

Про це інформує BBC.

Читайте також:

Що відомо

Так, військові США заявили, що знайшли критично важливу електроніку з китайського шпигунського аеростата, збитого американським винищувачем біля узбережжя Південної Кароліни 4 лютого. Йдеться саме про датчики, які, ймовірно, використовувалися для збору розвідувальної інформації.

"Екіпажі змогли підняти важливі уламки з місця падіння, в тому числі всі виявлені пріоритетні датчики та електроніку, а також великі частини конструкції", — зазначають у Північному командуванні збройних сил США.

Як відомо, після того першого інциденту американські винищувачі збили ще три літальні об’єкти — над Аляскою, канадською територією Юкон і озером Гурон на кордоні між США та Канадою.

Своєю чергою, американські військові та адміністрація Байдена визнали, що багато чого про ці безпілотні об'єкти залишається невідомим, зокрема, як вони тримаються в повітрі, хто їх побудував і чи могли вони збирати розвідувальну інформацію.

Відомо, що міністр оборони США Ллойд Остін намагався заспокоїти американців щодо ризиків, які становлять ці об'єкти.

Нагадаємо, напередодні ми писали, що Китай навів військовим лазером на судно берегової охорони Філіппін, частково осліпивши його. Окрім того, китайський корабель "робив небезпечні маневри", наближаючись до філіппінського корабля на 150 ярдів (137 метрів).

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:30 У Лимані російські снаряди поранили 14-річного хлопчика: за час війни росіяни убили майже 500 українських дітей

Новина з фото

09:30 Правоохоронці передали до суду справу щодо злочинця, який представлявся СБУ

09:19 ​​​​​​​Росіяни за добу обстріляли майже два десятки населених пунктів Харківщини: наслідки ударів

09:16 Повітряна тривога у більшості областей: українців просять пройти в укриття

09:06 Нову Зеландію охопив потужний циклон "Габріель": люди екстрено евакуюються

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:01 США попередили Україну про переломний момент у війні і готують 10-мільярдну допомогу, — ЗМІ

Ексклюзив

09:00 Кредит від МВФ під час війни: не отримати неможливо

08:43 Окупанти за добу 54 рази обстріляли Херсонщину: двоє людей загинули

08:43 Курс долара в Україні: аналітики дали прогноз до кінця тижня

Новина з фото

08:43 "Треба все відбудовувати з нуля", — про долю харківського екопарку розповів його засновник

Новина з відео

08:42 ​​​​​​​У США влаштували стрілянину в університеті: є загиблі

Новина з відео

08:25 День святого Валентина 2023: чутливі та романтичні привітання для закоханих

Новина з відео

07:40 День святого Валентина 2023: любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку

Новина з відео

00:09 Москва знову у вогні: горить біля науково-дослідного інституту точних приладів

Новина з відео

23:45 Україна домовилася з кількома потужними західними партнерами про постачання зброї, — Зеленський

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

23:20 Хоче з сьомого на перше місце: Італія вдруге відправить Марко Менгоні на "Євробачення"

Новина з відео

19:01 Від Джексона до Мадонни: найяскравіші виступи знаменитостей на Супербоулі

Новина з відео

18:29 Випадково розбив скло у дверях: поліцейські на Київщині врятували чоловіка, який ледь не стік кров'ю

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 14 лютого: Овнам — зберігати терпіння, Козерогам — спілкування

Новина з відео

17:16 На війні загинув знаменитий "карпатський вівчар" Михайло Кознюк

Ексклюзив

09:00 Кредит від МВФ під час війни: не отримати неможливо

Новина з фото

08:43 "Треба все відбудовувати з нуля", — про долю харківського екопарку розповів його засновник

18:30 Чому Україні так сильно потрібні винищувачі F-16

Ексклюзив

18:00 У Польщі погіршилося ставлення до українців: ІПСО від рф, маніпуляція чи правда

Ексклюзив

17:00 Холостий постріл: чому Захід мовчазно "ковтає" російські ракети

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

09:00 Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги: чи варто це робити

08:00 Війна залишає токсичну спадщину для середовища та здоров'я людей

Ексклюзив

18:00 Що готує путін для України до 24 лютого: астрологічний прогноз

Ексклюзив

08:00 Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Актуальне по темі

None 14 Лютий 09:31

У Лимані російські снаряди поранили 14-річного хлопчика: за час війни росіяни убили майже 500 українських дітей

None 14 Лютий 09:31

Правоохоронці передали до суду справу щодо злочинця, який представлявся СБУ

None 14 Лютий 09:19

Повітряна тривога у більшості областей: українців просять пройти в укриття

None 14 Лютий 09:15

Нову Зеландію охопив потужний циклон "Габріель": люди екстрено евакуюються

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB