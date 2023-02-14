Американські військові знайшли датчики зі збитого аеростата Китаю

ВМС США витягають з Атлантичного океану збитий китайський аеростат

Американські військові дістали з Атлантичного океану ключові датчики з аеростата Китаю. Саме через них офіційний Пекін, ймовірно, збирав розвідувальну інформацію.

Про це інформує BBC.

Що відомо

Так, військові США заявили, що знайшли критично важливу електроніку з китайського шпигунського аеростата, збитого американським винищувачем біля узбережжя Південної Кароліни 4 лютого. Йдеться саме про датчики, які, ймовірно, використовувалися для збору розвідувальної інформації.

"Екіпажі змогли підняти важливі уламки з місця падіння, в тому числі всі виявлені пріоритетні датчики та електроніку, а також великі частини конструкції", — зазначають у Північному командуванні збройних сил США.

Як відомо, після того першого інциденту американські винищувачі збили ще три літальні об’єкти — над Аляскою, канадською територією Юкон і озером Гурон на кордоні між США та Канадою.

Своєю чергою, американські військові та адміністрація Байдена визнали, що багато чого про ці безпілотні об'єкти залишається невідомим, зокрема, як вони тримаються в повітрі, хто їх побудував і чи могли вони збирати розвідувальну інформацію.

Відомо, що міністр оборони США Ллойд Остін намагався заспокоїти американців щодо ризиків, які становлять ці об'єкти.

Нагадаємо, напередодні ми писали, що Китай навів військовим лазером на судно берегової охорони Філіппін, частково осліпивши його. Окрім того, китайський корабель "робив небезпечні маневри", наближаючись до філіппінського корабля на 150 ярдів (137 метрів).