Байден заявив, що збиті аеростати не мають відношення до китайської розвідки

Не пов’язані з офіційним Пекіном: Байден розповів, хто запустив повітряні об'єкти над США
У США вважають, що збиті над територією країни аеростати не мають відношення до розвідки Китаю. За словами Байдена, ці об'єкти запускали приватні компанії.
Про це повідомляє BBC.
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Деталі
Президент США Джо Байден заявив, що згідно з оцінками розвідувального товариства, збиті невідомі повітряні об'єкти не мали відношення до програм Китаю. Основна версія зараз у тому, що апарати були аеростатами приватних компаній чи дослідницьких центрів.
"Ніщо наразі не вказує на те, що вони були пов'язані з китайською програмою шпигунських аеростатів, або що це були апарати спостереження з іншої — будь-якої іншої країни", — додав він.
Глава Білого дому сказав, що наказав військовим збити три непізнані об'єкти через їхню небезпеку для комерційного повітряного руху і через те, що військові не могли виключити ризик спостереження.
Окрім того, Байден сказав, що планує в майбутньому поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном.
"Ми прагнемо до конкуренції, а не до конфлікту з Китаєм. Ми не прагнемо нової холодної війни. Але я не приношу жодних вибачень, і ми будемо конкурувати", — заявив він.
Нагадаємо, 15 лютого росія запустила над Київщиною розвідувальні кулі, які вели радіолокаційну розвідку простору.