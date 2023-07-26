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НАТО усилит разведку в Черноморском регионе

26 июля 2023 21:06
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Надежда Клочко
Редактор
НАТО усилит разведку в Черноморском регионе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Ints Kalnins
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В ходе заседания Совета Украина-НАТО Североатлантический Альянс осудил решение России о выходе из "зернового соглашения". Также Североатлантический союз решил усилить наблюдение и разведку в Черноморском регионе.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

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В ходе заседания НАТО осудило решение России о выходе из "зернового соглашения" и атаки государства-агрессора на портовую инфраструктуру Украины с целью остановить украинский экспорт продовольствия.

"Члены Альянса отметили, что новая зона предупреждения России в Черном море, в пределах исключительной экономической зоны Болгарии, создала новые риски эскалации, а также серьезные препятствия свободе судоходства", — говорится в сообщении.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане подчеркнул, что Россия демонстрирует неуважение к международному праву и людям, зависящим от украинского зерна. Также, как отметил чиновник Североатлантического Альянса, РФ угрожает гражданским кораблям и терроризирует мирные города, уничтожая часть мирового культурного наследия.

Заявление Столтенберга

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия несет полную ответственность за опасные и эскалационные действия в Черноморском регионе.

"Россия должна прекратить превращать голод в оружие и угрожать наиболее уязвимым слоям населения мира продовольственной нестабильностью. Действия России также создают значительные риски для стабильности Черноморского региона, имеющего стратегическое значение для НАТО", — подчеркнул он.

Также отмечается, что НАТО ужесточает наблюдение и разведку в Черноморском регионе "с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников".

Напомним, сегодня, 26 июля, состоялось заседание Совета Украина-НАТО, которое инициировал председатель Альянса Йенс Столтенберг по просьбе Киева. На встрече обсудили, в частности, ситуацию в Черноморском регионе после выхода России из "зернового соглашения".

Также Белый дом недавно предупредил Украину, что Россия может нацелиться против зерновых объектов, в частности, атаковать украинские суда в Черном море.

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