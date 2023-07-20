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Білий дім попередив Україну про провокації РФ у Чорному морі

20 липня 2023 09:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Білий дім попередив Україну про провокації РФ у Чорному морі
Кораблі у Чорному морі. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Білий дім попередив Україну, що Росія може націлитись проти зернових об'єктів, зокрема атакувати українські судна в Чорному морі. 

Про це повідомляє речник Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж, передає Reuters.

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У Білому домі попередили, що Росія заклала додаткові морські міни на підходах до українських портів.

"Ми вважаємо, що це скоординовані зусилля, щоб виправдати будь-які напади на цивільні кораблі в Чорному морі та покласти провину за ці напади на Україну", — сказав Ходж.

Він також додав, що Росія оголосила, що всі кораблі, які прямують до українських портів у водах Чорного моря, вважатимуться потенційними перевізниками військових вантажів, і сказав, що інформація США вказує на те, що Росія заклала додаткові морські міни на підходах до українських портів.

"На додаток до цих скоординованих зусиль у Чорному морі, ми вже спостерігали, що Росія обстріляла українські зернові експортні порти в Одесі ракетами та безпілотниками 18 та 19 липня, що призвело до знищення сільськогосподарської інфраструктури та 60 тис. тонн зерна", — сказав він.

Нагадаємо, термін дії "зернової угоди" був до 17 липня. Нещодавно в Кремлі заявили, що Чорноморський коридор не працюватиме до виконання їхніх умов. Йдеться про відновлення експорту російського аміаку через порт Південний, що на Одещині. 

Також ми писали, що у міністерстві оборони Росії зробили низку заяв щодо припинення Чорноморської "зернової угоди". Там продовжують погрожувати. 

Додамо, Президент України Володимир Зеленський направив офіційні листи Президенту Туреччини Реджепу Ердогану та Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу щодо продовження "зернової угоди". За його словами, Україна, ООН і Туреччина спільною роботою "можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден".

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