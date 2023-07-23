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Столтенберг скликає Раду Україна — НАТО: коли відбудеться зустріч

23 липня 2023 12:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Столтенберг скликає Раду Україна — НАТО: коли відбудеться зустріч
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає Раду Україна-НАТО на прохання Києва. На зустрічі планують обговорити "останні події", зокрема, транспортування українського зерна через Чорне море.

Про це повідомляє агенція DPA.

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За словами речниці Альянсу Оани Лунгеску, зустріч відбудеться ні рівні послів. Вона запланована на середу, 26 липня. 

На зустрічі сторони "проведуть консультації щодо останніх подій та обговорять транспортування українського зерна через Чорне море".  

Нагадаємо, раніше у міністерстві оборони Росії зробили низку заяв щодо припинення Чорноморської "зернової угоди". Там продовжують погрожувати. 

Додамо, Білий дім попередив Україну, що Росія може націлитись проти зернових об'єктів, зокрема атакувати українські судна в Чорному морі. 

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