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НАТО посилить розвідку у Чорноморському регіоні

26 липня 2023 21:06
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Надія Клочко
Редактор
НАТО посилить розвідку у Чорноморському регіоні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Ints Kalnins
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Під час засідання Ради Україна-НАТО Північноатлантичний Альянс засудив рішення Росії про вихід із "зернової угоди". Також Альянс вирішив посилити спостереження і розвідку в Чорноморському регіоні.

Про це повідомляє пресслужба НАТО

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Під час засідання НАТО засудило рішення Росії про вихід із "зернової угоди" та атаки держави-агресора на портову інфраструктуру України з метою зупинити український експорт продовольства. 

"Члени Альянсу відзначили, що нова зона попередження Росії в Чорному морі, в межах виключної економічної зони Болгарії, створила нові ризики ескалації, а також серйозні перешкоди для свободи судноплавства", — йдеться у повідомленні. 

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане наголосив, що Росія демонструє неповагу до міжнародного права й людей, які залежать від українського зерна. Також, як зауважив посадовець Північноатлантичного Альянсу, РФ погрожує цивільним кораблям та тероризує мирні міста, знищуючи частину світової культурної спадщини.

Заява Столтенберга

Генеральний секретар НАТО Єнс  Столтенберг заявив, що Росія несе повну відповідальність за небезпечні та ескалаційні дії в Чорноморському регіоні. 

"Росія повинна припинити перетворювати голод на зброю і погрожувати найбільш вразливим верствам населення світу продовольчою нестабільністю. Дії Росії також створюють значні ризики для стабільності Чорноморського регіону, який має стратегічне значення для НАТО", — наголосив він. 

Також зазначається, що НАТО посилює спостереження й розвідку в Чорноморському регіону "за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників".

Нагадаємо, сьогодні, 26 липня, відбулося засідання Ради Україна — НАТО, яке ініціював голова Альянсу Єнс Столтенберг на прохання Києва. На зустрічі обговорили, зокрема, безпекову ситуацію у Чорноморському регіоні після виходу Росії з "зернової угоди". 

Також Білий дім нещодавно попередив Україну, що Росія може націлитись проти зернових об'єктів, зокрема атакувати українські судна в Чорному морі. 

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