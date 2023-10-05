На Запорожской АЭС может произойти авария из-за действий оккупантов: что говорят в МАГАТЭ

Оккупанты на территории ЗАЭС. Фото: EPA

Россияне на Запорожской АЭС вывели энергоблок №4 из режима "холодной остановки" в режим "горячей остановки". Такой поступок чреват возникновением радиационной аварии на ЗАЭС.

Об этом сообщает "Энергоатом" и "МАГАТЭ".

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Реакция МАГАТЭ

В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что необходимо соблюдать правила на ЗАЭС, установленные Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины. Эти правила также требуют перевода всех энергоблоков в состояние "холодной остановки".

В МАГАТЭ отмечают, что энергоблок №6 выводят из "горячего" состояния в "холодное".

Предупреждение от Энергоатома

В свою очередь в пресс-службе Энергоатома отметили, что такие манипулятивные действия российских оккупантов увеличивают уровень угрозы возникновения радиационной аварии на Запорожской АЭС.

"Пребывание российских военных, оружия и тяжелой техники на площадке Запорожской АЭС, а также несоблюдение требований лицензий Госатомрегулирования ведет к неизбежной деградации оборудования и систем станции, важных для безопасности. Это может привести не только к росту количества отказов оборудования, но и спровоцировать возникновение радиационной аварии", — подчеркнул президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Работа МАГАТЭ на станции

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, эксперты организации прибыли на ЗАЭС во вторник, чтобы заменить находившихся там в течение нескольких недель своих коллег.

"Снова наши эксперты пересекли линию фронта, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность на крупнейшей атомной электростанции Европы, которая оказалась в разгар войны. Мы все должны быть благодарны за их решимость сделать все возможное для достижения этой важной задачи. Их присутствие необходимо для мониторинга ситуации на месте и предоставления беспристрастной и своевременной информации международному сообществу", — отметил Гросси.

Напомним, 29 сентября генеральная конференция МАГАТЭ одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской атомной станции под полный контроль Украины. 69 стран поддержали резолюцию по ядерной безопасности в Украине.