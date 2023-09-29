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МАГАТЕ схвалило резолюцію про негайне повернення ЗАЕС під повний контроль України

29 вересня 2023 10:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
МАГАТЕ схвалило резолюцію про негайне повернення ЗАЕС під повний контроль України
Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодар. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 29 вересня, генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької атомної станції під повний контроль України. 69 країн підтримали резолюцію щодо ядерної безпеки в Україні.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України

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У Міненерго розповіли, що під час 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ 69 країн підтримали резолюцію щодо повернення ЗАЕС під повний контроль України. Резолюцію запропоновано Канадою, Фінляндією та Коста-Рікою. 

Ця резолюція закликає РФ до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із ЗАЕС та повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯРУ), забезпечення безпечного та захищеного функціонування станції, для того, щоб Агентство здійснювало ефективне та дієве впровадження гарантій безпеки відповідно до Угоди України про всеосяжні гарантії та Додаткового протоколу.

"Ми вдячні нашим партнерам, кожній країні за голос на підтримку дотримання гарантій забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Прийняття України до Ради керуючих МАГАТЕ, а також ухвалення резолюції, яка закликає до повернення нашої ЗАЕС під контроль України — доказ того, що цивілізований світ — з нами", — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо,  нещодавно Герман Галущенко звернув увагу партнерів на те, що ситуація довкола окупованої росіянами Запорізької АЕС є досить напруженою і становить потенційну загрозу для ядерної безпеки не тільки України, але і всього європейського континенту. Так, дії окупантів можуть призвести до ядерного інциденту.

Також ми писали, що російські терористи досі використовують Запорізьку АЕС для зберігання зброї та обстрілів мирних міст. Також окупанти можуть використати АЕС для здійснення терористичного акту.

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