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На Запорізькій АЕС може статися аварія через дії окупантів: що кажуть в МАГАТЕ

5 жовтня 2023 11:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Запорізькій АЕС може статися аварія через дії окупантів: що кажуть в МАГАТЕ
Окупанти на території ЗАЕС. Фото: EPA
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Росіяни на Запорізькій АЕС вивели енергоблок №4 з режиму "холодного зупину" у режим "гарячого зупину". Такий вчинок загрожує виникненню радіаційної аварії на ЗАЕС.

Про це повідомляє "Енергоатом" та "МАГАТЕ".

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Реакція МАГАТЕ

У Міжнародній агенції з атомної енергії заявили, що необхідно дотримуватися правил на ЗАЕС, які було встановлено Державною інспекцією ядерного регулювання України. Ці правила також вимагають переведення всіх енергоблоків у стан "холодного зупину".

В МАГАТЕ зазначають, що енергоблок №6 виводять з "гарячого" стану в "холодний".

Попередження від Енергоатому

Своєю чергою в пресслужбі Енергоатому зауважили, що такі маніпулятивні дії російських окупантів збільшують рівень загрози виникнення радіаційної аварії на Запорізькій АЕС.

"Перебування російських військових, зброї та важкої техніки на майданчику Запорізької АЕС, а також недотримання вимог ліцензій Держатомрегулювання веде до неминучої деградації обладнання та систем станції, важливих для безпеки. Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії", — наголосив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Робота МАГАТЕ на станції

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, експерти організації прибули на ЗАЕС у вівторок, аби замінити своїх колег, які перебували там впродовж декількох тижнів.

"Знову наші експерти перетнули лінію фронту, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку на найбільшій атомній електростанції Європи, яка опинилася в розпал війни. Ми всі повинні бути вдячні за їхню рішучість зробити все можливе для досягнення цього важливого завдання. Їхня присутність необхідна для моніторингу ситуації на місці та надання неупередженої та своєчасної інформації міжнародному співтовариству", — зазначив Гроссі. 

Нагадаємо, 29 вересня генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької атомної станції під повний контроль України. 69 країн підтримали резолюцію щодо ядерної безпеки в Україні.

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