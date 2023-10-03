МАГАТЕ провела ротацію експертів на ЗАЕС

Машини з експертами МАГАТЕ їдуть на ротацію на ЗАЕС. Фото: Twitter

Міжнародна агенція з атомної енергії успішно провела ротацію своєї місії на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

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Повідомляється, що це вже 12 команда експертів МАГАТЕ, що буде працювати на Запорізькій атомній станції. А загалом експерти МАГАТЕ постійно присутні на Запорізький АЕС вже понад рік.

Експерти МАГАТЕ їдуть на ЗАЕС. Фото: Twitter

"Ми продовжуємо важливу роботу для забезпечення безпеки та захисту станції. Нині ми виконуємо наші місії самостійно та з повною потужністю. Я дякую всім країнам, чий внесок робить це можливим", — написав генеральний директор.

Нагадаємо, наприкінці вересня генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької атомної станції під повний контроль України. 69 країн підтримали резолюцію щодо ядерної безпеки в Україні.

Ця резолюція закликає РФ до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із ЗАЕС та повернення станції під повний контроль компетентних органів України