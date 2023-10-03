МАГАТЭ провела ротацию экспертов на ЗАЭС

Машины с экспертами МАГАТЭ едут на ротацию на ЗАЭС. Фото: Twitter

Международное агентство по атомной энергии успешно провело ротацию своей миссии на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

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Сообщается, что это уже 12 команда экспертов МАГАТЭ, которая будет работать на Запорожской атомной станции. В целом же эксперты МАГАТЭ постоянно присутствуют на Запорожской АЭС уже более года.

Эксперты МАГАТЭ едут на ЗАЭС. Фото: Twitter

"Мы продолжаем важную работу по обеспечению безопасности и защиты станции. Сейчас мы выполняем наши миссии самостоятельно и с полной мощностью. Я благодарю всех стран, чей вклад делает это возможным", — написал генеральный директор.

Напомним, в конце сентября генеральная конференция МАГАТЭ одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской атомной станции под полный контроль Украины. 69 стран поддержали резолюцию по ядерной безопасности в Украине.

Эта резолюция призывает РФ к немедленному выводу всего военного и другого неуполномоченного персонала из ЗАЭС и возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины.