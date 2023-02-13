Залужный провел телефонный разговор с главой сил НАТО в Европе: подробности

Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Этот разговор состоялся накануне заседания контактной группы по обороне в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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"Обсудили вопросы поставок международной военной помощи Украине и подготовки наших подразделений на территории стран-партнеров. Поделился оценками оперативной обстановки на фронте российско-украинской войны и планами по дальнейшим действиям", — отмечается в сообщении.

Залужный также поделился своим видением победы Украины над россией и поблагодарил генерала Каволи "за глубокое понимание ситуации и значительные усилия по приближению нашей победы".

"Победа Украины будет означать не только освобождение ее территорий, но и создание таких условий и таких Вооруженных Сил, которые не позволят россиянам никогда в будущем напасть на наше государство", — рассказал главнокомандующий ВСУ.

Напомним, 11 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел переговоры с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Стороны обсудили ситуацию на Донбассе, ракетную атаку рф и поддержку украинских солдат.

Ранее главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный призвал тщательно проверить обвинения в коррупции в адрес Минобороны. Он также посоветовал не перекладывать ответственность подчиненных на руководителя ведомства, потому что это вредит делу и противоречит принципам НАТО.