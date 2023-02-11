Залужний переговорив із американським генералом - про що говорили

"Ми тримаємо оборону": Залужний розповів американському генералу про ситуацію на Донбасі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів переговори з головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Сторони обговорили ситуацію на Донбасі, ракетну атаку рф та підтримку українських солдатів.
Про це Залужний повідомив у Telegram.
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Переговори Залужного та Міллі
За словами головнокомандувача ЗСУ, найбільш напруженим напрямом є Донецький. Там армія рф завдає близько 50 атак щодня.
"Запеклі бої продовжуються в районі Вугледара і Мар'їнки. Ми надійно тримаємо оборону. На деяких ділянках фронту нам вдалося відновити раніше втрачені позиції і закріпитися там. Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів щодо стабілізації лінії фронту навколо цього міста", — сказав він.
Також Залужний поінформував колегу про останню ракетну атаку росії. Він підкреслив значення засобів протиповітряної оборони та ще раз подякував за їхнє надання.
"Поділився занепокоєнням через використання росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі", — уточнив Залужний.
Крім того, головнокомандувач ВСУ подякував американському генералу за розуміння потреб сил оборони для відображення російської збройної агресії, значний персональний внесок у наближення нашої перемоги та непохитну підтримку України.
Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний закликав ретельно перевірити звинувачення у корупції на адресу Міноборони. Він також порадив не перекладати відповідальність підлеглих на керівника відомства, бо це шкодить справі та суперечить принципам НАТО.