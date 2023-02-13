Залужний провів телефонну розмову з головою сил НАТО у Європі: подробиці

Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Ця розмова відбулася напередодні засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Ключові питання

"Обговорили питання постачання міжнародної військової допомоги Україні та підготовки наших підрозділів на території країн-партнерів. Поділився оцінками оперативної обстановки на фронті російсько-української війни і планами стосовно подальших дій", — зазначається у повідомленні.

Залужний також поділився своїм баченням перемоги України над росією та подякував генералові Каволі "за глибоке розуміння ситуації і значні зусилля з наближення нашої перемоги".

"Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, але й створення таких умов і таких Збройних сил, які не дадуть росіянам змоги будь-коли у майбутньому напасти на нашу державу", — розповів головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, 11 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів переговори з головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Сторони обговорили ситуацію на Донбасі, ракетну атаку рф та підтримку українських солдатів.

Також раніше головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний закликав ретельно перевірити звинувачення у корупції на адресу Міноборони. Він також порадив не перекладати відповідальність підлеглих на керівника відомства, бо це шкодить справі та суперечить принципам НАТО.