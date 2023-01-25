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Залужный отреагировал на скандал с закупкой продуктов для ВСУ

25 января 2023 22:30
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Скандал с закупками продуктов у Минобороны: комментарий Залужного
Валерий Залужный вступился за главу Минобороны
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный призвал тщательно проверить обвинения в коррупции в адрес Минобороны. Он также посоветовал не перекладывать ответственность подчиненных на руководителя ведомства, потому что это вредит делу и противоречит принципам НАТО.

Об этом Валерий Залужный написал на своей странице в Facebook

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Позиция главнокомандующего ВСУ

Залужный отметил, что система военного управления должна быть непоколебимой, особенно в условиях войны.

По его словам, с началом полномасштабного вторжения России потребности украинского войска стремительно выросли, но, вопреки этому, военные обеспечены амуницией, формой и питанием, надлежащего качества и в достаточном количестве.

Главнокомандующий подчеркнул, что в Минобороны и Вооруженных силах "исповедуется нулевая толерантность к коррупции", поэтому любая информация о возможных ее проявлениях должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование.

"Перекладывание ответственности или вины подчиненных на руководителей не только вредит делу, но и противоречит управленческим принципам НАТО, на которые мы стремимся перейти. Это касается и Министерства обороны, и Вооруженных сил", — отметил он.

Что известно о скандале с закупками продовольствия для ВСУ

Журналисты заявили о хищении средств на закупках продовольствия для Вооруженных сил Украины. 21 января издание "Зеркало недели" опубликовало материал журналиста и основателя проекта "Наши деньги" Юрия Николова, в котором утверждается, что с участием Министерства обороны Украины разворовываются средства на закупку продовольствия для ВСУ. В частности, по словам журналиста, ведомство законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку, а картошку заказали по 22 грн за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляет 8–9 грн.

В Минобороны заявили, что информация о закупке питания для армии по завышенным ценам распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит в заблуждение. В ведомстве сообщили, что проводят внутреннюю проверку и готовят материалы в СБУ для проведения расследования распространения заведомо ложных данных.

Напомним, в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что знали о возможном злоупотреблении у Минобороны относительно закупки продовольствия для нужд ВСУ. В ведомстве уверяют, что работали над расследованием еще до того, как ситуация получила огласку.

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