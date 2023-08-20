Чому Україні потрібні сучасні винищувачі F-16: пояснення Центру стратегічних комунікацій

Винищувач F-16. Фото: US Air National Guard

Винищувач F-16 — це багатоцільовий літак, який може вражати як повітряні цілі, так і наземні, морські об'єкти та бомби, що планують. Стало відомо, чому Україна звертається із запитом щодо їх отримання до міжнародних партнерів.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Читайте також:

Які літаки мають Україна

У тактичній авіації України є чотири типи бойових літаків. Йдеться про Су-27, МіГ-29, бомбардувальників Су-24М та штурмовиків Су-25. При цьому варто врахувати, що з початку незалежності Україна не закупила жодного винищувача.

Чому Україні потрібні саме F-16 і в чому особливість цього винищувача

Винищувачі F-16 можуть повністю задовольнити потреби України. Це з тим, що вони включають функції всіх чотирьох літаків.

Головна особливість винищувача — багатофункціональність. Літаки здатні завдавати ударів по наземних цілях різними типами зброї. Також вони можуть стати частиною ППО.

Серед переваг F-16 можна назвати можливість придушення протиповітряної оборони ворога. Зараз Україна не може ефективно збивати крилаті ракети та безпілотники, а F-16 може.

Коли Україна отримає винищувачі F-16

Питання постачання винищувачів в Україну — це питання часу. За словами радника Офісу Президента Михайла Подоляка, перші бойові літаки можуть надійти наприкінці вересня — на початку жовтня.

Нагадаємо, що данське оборонне відомство у співпраці з Нідерландами підтвердило намір передати винищувачі F-16 Україні. Водночас у країни є умова.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість з Нідерландами щодо винищувачів F-16. Тобто, можливо, незабаром винищувачі будуть на українському небі.