В Дании Зеленский сел за штурвал истребителя F-16

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Радио Свобода

Президент Украины Владимир Зеленский, после поездки в Нидерланды, прилетел в Данию. Основная тема обсуждения — поставка истребителей F-16 Украине.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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В сообщении говорится, что Владимир Зеленский в планах на вечер указал встречи с датским премьером Мэтте Фредериксен, королевской династией, депутатами национального парламента и ключевыми бизнес-фигурами страны.

"Мы углубляем наши отношения, готовим ряд положительных анонсов для нашего военного контингента и активно обсуждаем истребители F-16", — сказал Зеленский.

К 18:00 международные агентства показали снимки, на которых Зеленский в кабине F-16 на военной базе Скридструп в Вайенсе, Дания. Рядом с ним, на месте второго пилота, сидела премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Владимир Зеленский за штурвалом F-16. Фото: Радио Свобода

Владимир Зеленский за штурвалом F-16. Фото: Радио Свобода

Напомним, что датское оборонное ведомство в сотрудничестве с Нидерландами подтвердило намерение передать истребители F-16 Украине, но при одном условии.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с Нидерландами по истребителям F-16. То есть, возможно, вскоре истребители будут в украинском небе.