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Возле Каховки была ликвидирована колонна оккупантов, которые, вероятно, причастны к подрыву ГЭС

27 августа 2023 18:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Возле Каховки была ликвидирована колонна оккупантов, которые, вероятно, причастны к подрыву ГЭС
Подрыв колонны оккупантов. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинские защитники уничтожили транспортный кортеж российских военных возле Каховки в оккупированном районе Херсонской области. Разрушенный конвой был частью 205-й мотострелковой бригады армии РФ, предполагается, что она была связана с взрывом Каховской ГЭС.

Об этом сообщил военный аналитик Александр Коваленко.

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Подрыв колонны оккупантов

"Захватывающие кадры атаки на кортеж 205-й мотострелковой бригады 49-й армии возле Каховки. Речь идет о той же 205-й бригаде, где солдаты рассказывают о высоких потерях из-за действий своего командования. Похоже, их проблемы не ограничиваются только "островами", — отметил Коваленко.

Российские военные сняли последствия нападения на видео.

"Смотрите, что произошло... Вон эта машина... Именно так выглядит разрушенный кортеж", — комментирует человек на записи.

Голос добавляет, что не все поврежденные транспортные средства попали в объектив камеры.

Напомним, что рота ударных дронов "РАРОГ" 24-ой отдельной механизированной бригады имени короля Данила успешно уничтожила позиции российских оккупантов. Также была повреждена техника противника.

Также мы сообщали, что Вооруженные силы Украины продолжают героически противостоять противнику. При этом украинские защитники регулярно уничтожают российскую военную технику, как, например пушку "Гиацинт-Б".

Кроме того, 17 августа украинские военные уничтожили вертолет российских оккупантов Ка-52. Приземлить его удалось на Бахмутском направлении.

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