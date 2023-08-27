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Біля Каховки було ліквідовано колону окупантів, які, ймовірно, причетні до підриву ГЕС

27 серпня 2023 18:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Біля Каховки було ліквідовано колону окупантів, які, ймовірно, причетні до підриву ГЕС
Підрив колони окупантів. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські захисники знищили транспортний кортеж російських військових біля Каховки в районі Херсонської області. Зруйнований конвой був частиною 205-ї мотострілецької бригади армії РФ, передбачається, що вона була пов'язана з вибухом Каховської ГЕС.

Про це повідомив військовий аналітик Олександр Коваленко.

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Підрив колони окупантів

"Захоплюючі кадри атаки на кортеж 205-ї мотострілецької бригади 49-ї армії біля Каховки. Йдеться про ту ж 205-ю бригаду, де солдати розповідають про високі втрати через дії свого командування. Схоже, їхні проблеми не обмежуються лише "островами", — зазначив Коваленко.

Російські військові зняли наслідки нападу на відео.

"Дивіться, що сталося... Он ця машина... Саме так виглядає зруйнований кортеж", — коментує людина на записі.

Голос додає, що не всі пошкоджені транспортні засоби потрапили до об'єктива камери.

Нагадаємо, що рота ударних дронів "РАРОГ" 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила успішно знищила позиції російських окупантів. Також було пошкоджено техніку противника.

Також ми повідомляли, що Збройні сили України продовжують героїчно протистояти супротивникові. При цьому українські захисники регулярно знищують російську військову техніку, як, наприклад, гармату "Гіацинт-Б".

Крім того, 17 серпня українські військові знищили гелікоптер російських окупантів Ка-52. Приземлити його удалося на Бахмутському напрямку.

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