В сети показали уничтожение позиций оккупантов ротой ударных дронов "РАРОГ"

Уничтожение позиций оккупантов. Фото: скриншот

Рота ударных дронов "РАРОГ" 24-ой отдельной механизированной бригады имени короля Данила успешно уничтожила позиции российских оккупантов. Также была повреждена техника противника.

Об этом сообщает СтратКом.

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Уничтожение позиций оккупантов

"Рота ударных дронов "РАРОГ" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила наносит огненное поражение по позициям оккупантов", — говорится в сообщении.

На указанном видео видно, что в густых зарослях расположились оккупанты. Впрочем, ударные дроны "РАРОГ" обнаружили позиции и нанесли точные удары. Также был поврежден автомобиль оккупантов.

Напомним, что Вооруженные силы Украины продолжают героически противостоять противнику. При этом украинские защитники регулярно уничтожают российскую военную технику, как, например пушку "Гиацинт-Б".

Кроме того, 17 августа украинские военные уничтожили вертолет российских оккупантов Ка-52. Приземлить его удалось на Бахмутском направлении.

Также мы сообщали, что украинские военные 3-го полка Сил спецопераций ВСУ обнаружили и успешно уничтожили тяжелую артиллерию оккупантов. Это произошло на Бахмутском направлении.