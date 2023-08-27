ВСУ блестяще уничтожили вражескую пушку "Гиацинт-Б"

Уничтожение российской военной техники. Фото: скриншот

Вооруженные силы Украины продолжают героически противостоять противнику. При этом, украинские защитники регулярно уничтожают российскую военную технику, как например пушку "Гиацинт-Б".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В Генштабе сообщили, что Силы обороны юга устроили адский "привет" оккупантам на левый берег. В результате действий ВСУ была уничтожена пушка "Гиацинт-Б".

"Новый адский "привет" Сил обороны юга Украины оккупантам на левый берег! "Гиацинт-Б" превращен в пепел! Выжигаем вражескую нечисть из нашей земли", — говорится в сообщении.

На указанном видео видно, что посреди дороги в раздается сильный взрыв, после чего поднимается густой столб дыма.

Напомним, что 17 августа украинские военные уничтожили вертолет российских оккупантов Ка-52. Приземлить его удалось на Бахмутском направлении.

Также мы сообщали, что украинские военные 3-го полка Сил спецопераций ВСУ обнаружили и успешно уничтожили тяжелую артиллерию оккупантов. Это произошло на Бахмутском направлении.