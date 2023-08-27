ВСУ блестяще уничтожили вражескую пушку "Гиацинт-Б"
Вооруженные силы Украины продолжают героически противостоять противнику. При этом, украинские защитники регулярно уничтожают российскую военную технику, как например пушку "Гиацинт-Б".
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Уничтожение вражеской военной техники
В Генштабе сообщили, что Силы обороны юга устроили адский "привет" оккупантам на левый берег. В результате действий ВСУ была уничтожена пушка "Гиацинт-Б".
"Новый адский "привет" Сил обороны юга Украины оккупантам на левый берег! "Гиацинт-Б" превращен в пепел! Выжигаем вражескую нечисть из нашей земли", — говорится в сообщении.
На указанном видео видно, что посреди дороги в раздается сильный взрыв, после чего поднимается густой столб дыма.
Напомним, что 17 августа украинские военные уничтожили вертолет российских оккупантов Ка-52. Приземлить его удалось на Бахмутском направлении.
Также мы сообщали, что украинские военные 3-го полка Сил спецопераций ВСУ обнаружили и успешно уничтожили тяжелую артиллерию оккупантов. Это произошло на Бахмутском направлении.