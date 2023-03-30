​​​​​​​Запорізьку АЕС неможливо захистити, — голова МАГАТЕ Гроссі

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час поїздки на Запорізьку АЕС

Відвідавши окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розповів про ситуацію на ЗАЕС. За словами Гроссі, атомну станцію зараз уже неможливо захистити.

Про це повідомило видання Sky News.

Ситуація на ЗАЕС

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі після учорашнього візиту на Запорізьку АЕС песимістично оцінив найближчі безпекові перспективи у цьому регіоні.

Ситуація навколо ЗАЕС "усе ще нестабільна", наголосив Гроссі.

Про захист уже не йдеться

За словами Рафаеля Гроссі, Запорізьку атомну електростанцію зараз неможливо захистити.

Причиною цього є посилення військової активності російських окупантів у цій частині Запорізької області.

Нагадаємо, що учора, 29 березня, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі 29 березня прибув на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Додамо, що Гроссі заявив, що створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції більше не розглядається. Він зазначив, що це рішення пов'язане з труднощами, які виникнуть під час верифікації в такій зоні, а також з мілітаризацією території навколо неї.

Фото: Reuters