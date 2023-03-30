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Запорожскую АЭС невозможно защитить, — председатель МАГАТЭ Гросси

30 марта 2023 14:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время поездки на Запорожскую АЭС
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Посетив оккупированную россиянами Запорожскую атомную электростанцию, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал о ситуации на ЗАЭС. По словам Гросси, атомную станцию сейчас уже невозможно защитить.

Об этом сообщило издание Sky News.

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Ситуация на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после вчерашнего визита на Запорожскую АЭС пессимистично оценил ближайшие перспективы безопасности в этом регионе.

Ситуация вокруг ЗАЭС "все еще нестабильна", отметил Гросси.

О защите речь уже не идет

По словам Рафаэля Гросси, Запорожскую атомную электростанцию сейчас невозможно защитить.

Причиной этого является усиление военной активности российских окупантов в этой части Запорожской области.

Напомним, что вчера, 29 марта, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 29 марта прибыл на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию.

Добавим, что Гросси заявил, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции больше не рассматривается. Он отметил, что это решение связано с трудностями, возникающими при верификации в такой зоне, а также с милитаризацией территории вокруг нее.

Фото: Reuters

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