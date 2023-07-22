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Залужний показав нищівну точність української артилерії

22 липня 2023 17:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Залужний показав нищівну точність української артилерії
Знищення російського танка. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Командувач Збройних сил України Валерій Залужний представив відео, на якому українські артилеристи демонструють майстерність знищення противника на лінії фронту. На кадрах ми бачимо, як ЗСУ знищили танк.

Відповідне відео Залужний розмістив у соцмережах.

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Знищення російського танка

"Ефективний вогневий удар по ворогові був завданий артилеристами з 45-ї незалежної артилерійської бригади ЗСУ після ретельної розвідки цілей, виконаної бійцями 57-ї незалежної мотострілецької бригади на честь кошового отамана Костя Гордієнка", — повідомив Залужний.

На кадрах ми бачимо російський танк, потім іде момент прицілу і наприкінці ми можемо бачити, як ворожа техніка палає.

Нагадаємо, що бійці Збройних сил ЗСУ продовжують боротьбу проти російських окупантів. Так генерал-полковник Олександр Сирський показав, як українські військові працюють зі скидами. Військовий розповів, що роботу зі скиданнями показує 120 окремий розвідувальний батальйон "Турист", група "Вікінги" та "ОЧІ".

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