"Страйк и враг мертвый": Сырский показал, как ВСУ работают со сбросами

Работа ВСУ со сбросами. Фото: скриншот

Бойцы Вооруженных сил ВСУ продолжают борьбу против российских оккупантов. Так, генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские военные работают со сбросами.

Соответствующее видео Александр Сырский разместил в соцсетях.

Читайте также:

Видеоролик Сырского

Сырский рассказал, что работу со сбросами показывает 120 отдельный разведывательный батальон "Турист", группа "Викинги" и "ОЧИ".

"120-й ОРБ "Турист", группа "Викинги" и "ОЧИ" показывают, как нужно работать со сбросами. Забастовка и враг мертв", — написал Сырский.

Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский поделился записью действий 66 ОМБр ВСУ против техники ВС РФ. Видеоматериал демонстрирует уничтожение российской бронетехники.