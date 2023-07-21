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"Страйк и враг мертвый": Сырский показал, как ВСУ работают со сбросами

21 июля 2023 23:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Страйк и враг мертвый": Сырский показал, как ВСУ работают со сбросами
Работа ВСУ со сбросами. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Бойцы Вооруженных сил ВСУ продолжают борьбу против российских оккупантов. Так, генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские военные работают со сбросами.

Соответствующее видео Александр Сырский разместил в соцсетях.

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Видеоролик Сырского

Сырский рассказал, что работу со сбросами показывает 120 отдельный разведывательный батальон "Турист", группа "Викинги" и "ОЧИ".

"120-й ОРБ "Турист", группа "Викинги" и "ОЧИ" показывают, как нужно работать со сбросами. Забастовка и враг мертв", — написал Сырский.

Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский поделился записью действий 66 ОМБр ВСУ против техники ВС РФ. Видеоматериал демонстрирует уничтожение российской бронетехники.

 

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