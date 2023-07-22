Залужный показал сокрушительную точность украинской артиллерии

Уничтожение российского танка. Фото: скриншот

Командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный представил видео, на котором украинские артиллеристы демонстрируют мастерство уничтожения противника на линии фронта. На кадрах мы видим, как ВСУ уничтожили танк.

Соответствующее видео Залужный разместил в соцсетях.

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Уничтожение российского танка

"Эффективный огневой удар по врагу был нанесен артиллеристами из 45-й независимой артиллерийской бригады ВСУ после тщательной разведки целей, выполненной бойцами 57-й независимой мотострелковой бригады в честь кошевого атамана Костя Гордиенко", — сообщил Залужный.

На кадрах мы видим российский танк, потом идет момент прицела и в конце мы можем видеть, как вражеская техника полыхает.

Напомним, что бойцы Вооруженных сил ВСУ продолжают борьбу против российских оккупантов. Так, генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские военные работают со сбросами. Военный рассказал, что работу со сбросами показывает 120 отдельный разведывательный батальон "Турист", группа "Викинги" и "ОЧИ".