Що робити у разі підриву Запорізької АЕС: рекомендації МОЗ

Загроза теракту на ЗАЕС: українців закликають готуватися до евакуації
У разі вибуху на Запорізькій АЕС мешканці потенційної зони радіаційної аварії мають бути готовими до можливої евакуації. Жителям прилеглих регіонів рекомендують зібрати тривожну валізку.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
Рекомендації у разі вибуху на ЗАЕС
"Якщо органи влади офіційно повідомили про радіаційну аварію, залишайтеся в приміщенні або дістаньтеся приміщення якомога швидше. Слідкуйте за подальшими повідомленнями та дотримуйтеся інструкцій від влади", — йдеться у повідомленні.
Наголошується також, що людям, які перебуватимуть у зоні радіаційної аварії, можна виходити з приміщення тільки після відповідних вказівок місцевої влади.
"Якщо ви перебуваєте у зоні радіаційної аварії, виходити з будівель можна лише після відповідних вказівок влади. Органи місцевої влади повідомлять про розташування пунктів евакуації, а також найбезпечніші маршрути пересування, якщо ви здійснюватимете евакуацію власним автомобілем. Дотримуйтесь інструкцій та зберігайте спокій", — зазначають у МОЗ.
У відомстві також закликають зібрати тривожну валізку.
Що покласти у тривожну валізку
- Документи та їхні копії (документи, що посвідчують особу, медичні документи, правовстановлювальні документи, які засвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно, контакти осіб, із якими можна звʼязатися в екстрених випадках).
- Маску для обличчя або респіратор.
- Аптечку і тижневий запас ліків (якщо ви маєте хронічні захворювання).
- Вологі серветки.
- Змінний одяг та взуття.
- Мінімально необхідний запас води і їжі.
Нагадаємо, що Збройні Сили України офіційно повідомили про можливу провокацію на ЗАЕС найближчим часом, яку можуть здійснити окупанти. Сьогодні, 4 червня, на території третього та четвертого енергоблоків російські терористи, ймовірно, розмістили вибухівку.
Також ми писали, що російські окупанти як цивільні, так і військові почали виїжджати з території Запорізької АЕС та міста Енергодар. Останньою датою виїзду до Криму окупанти назвали 5 липня.
Своєю чергою у Росії поширюють дезінформацію про те, що Збройні сили України збираються атакувати Запорізьку АЕС. У "Росатомі" заявили, що Україна нібито застосує ракету з боєголовкою, де є радіоактивні відходи.