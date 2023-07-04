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Загроза теракту на ЗАЕС: українців закликають готуватися до евакуації

4 липня 2023 21:36
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Що робити у разі підриву Запорізької АЕС: рекомендації МОЗ
Запорізька АЕС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У разі вибуху на Запорізькій АЕС мешканці потенційної зони радіаційної аварії мають бути готовими до можливої евакуації. Жителям прилеглих регіонів рекомендують зібрати тривожну валізку. 

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я

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Рекомендації у разі вибуху на ЗАЕС

"Якщо органи влади офіційно повідомили про радіаційну аварію, залишайтеся в приміщенні або дістаньтеся приміщення якомога швидше. Слідкуйте за подальшими повідомленнями та дотримуйтеся інструкцій від влади", — йдеться у повідомленні. 

Наголошується також, що людям, які перебуватимуть у зоні радіаційної аварії, можна виходити з приміщення тільки після відповідних вказівок місцевої влади. 

"Якщо ви перебуваєте у зоні радіаційної аварії, виходити з будівель можна лише після відповідних вказівок влади. Органи місцевої влади повідомлять про розташування пунктів евакуації, а також найбезпечніші маршрути пересування, якщо ви здійснюватимете евакуацію власним автомобілем. Дотримуйтесь інструкцій та зберігайте спокій", — зазначають у МОЗ. 

У відомстві також закликають зібрати тривожну валізку. 

Що покласти у тривожну валізку

  • Документи та їхні копії (документи, що посвідчують особу, медичні документи, правовстановлювальні документи, які засвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно, контакти осіб, із якими можна звʼязатися в екстрених випадках).
  • Маску для обличчя або респіратор.
  • Аптечку і тижневий запас ліків (якщо ви маєте хронічні захворювання).
  • Вологі серветки.
  • Змінний одяг та взуття.
  • Мінімально необхідний запас води і їжі.
Рекомендації МОЗ у разі вибуху на Запорізькій АЕС
Рекомендації МОЗ у разі вибуху на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, що Збройні Сили України офіційно повідомили про можливу провокацію на ЗАЕС найближчим часом, яку можуть здійснити окупанти. Сьогодні, 4 червня, на території третього та четвертого енергоблоків російські терористи, ймовірно, розмістили вибухівку.

Також ми писали, що російські окупанти як цивільні, так і військові почали виїжджати з території Запорізької АЕС та міста Енергодар. Останньою датою виїзду до Криму окупанти назвали 5 липня.

Своєю чергою у Росії поширюють дезінформацію про те, що Збройні сили України збираються атакувати Запорізьку АЕС. У "Росатомі" заявили, що Україна нібито застосує ракету з боєголовкою, де є радіоактивні відходи.

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