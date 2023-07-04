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Ситуація на Запорізькій АЕС: у МАГАТЕ повідомили про нову проблему

4 липня 2023 17:01
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Козюк Тетяна
редактор
У МАГАТЕ заявили, що ЗАЕС втратила зв'язок з єдиною лінією електропередачі
Російський окупант на ЗАЕС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Уночі, 4 липня, Запорізька атомна електростанція втратила зв'язок зі своєю головною зовнішньою лінією електропередачі. Однак, невідомо, що стало причиною відключення і як довго воно триватиме. 

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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"Сьогодні о 01:21 було відключено єдину лінію електропередачі 750 кіловольт, що залишилася, з чотирьох, які були до конфлікту. Невідомо, що стало причиною відключення електроенергії і як довго воно триватиме", — сказав Гроссі.

За словами директора, ЗАЕС працює від резервних джерел живлення, які нещодавно відновили. І додає, що подібне відключення трапляється вже сьомий раз від початку повномасштабного вторгнення. 

"Цього разу АЕС вдалося уникнути повної втрати всього зовнішнього електропостачання, що вже траплялося сім разів під час конфлікту, але останнє відключення лінії електропередачі знову демонструє нестабільну ситуацію з ядерною безпекою на АЕС", — сказав Гроссі.

Нагадаємо, що на тлі можливого російського теракту на Запорізькій АЕС у місті проведуть масштабні навчання. Тренування триватимуть як у самому Запоріжжі, так і на околицях.

Також ми писали, що російські окупанти — як цивільні, так і військові — почали виїжджати з території Запорізької АЕС та міста Енергодар. Крайньою датою виїзду до Криму окупанти назвали 5 липня.

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