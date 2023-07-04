Что делать при подрыве Запорожской АЭС: рекомендации Минздрава

Запорожская АЭС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

При взрыве на Запорожской АЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. Жителям близлежащих регионов рекомендуют собрать тревожный чемоданчик.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

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Рекомендации по взрыву на ЗАЭС

"Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или добирайтесь до помещения как можно быстрее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от власти", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что находящимся в зоне радиационной аварии людям можно выходить из помещения только после соответствующих указаний местных властей.

"Если вы находитесь в зоне радиационной аварии, выходить из зданий можно только после соответствующих указаний властей. Органы местных властей сообщат о расположении пунктов эвакуации, а также самых безопасных маршрутах передвижения, если вы будете эвакуировать собственным автомобилем. Следуйте инструкциям и сохраняйте спокойствие", — отметили в Минздраве.

В ведомстве также призывают собрать тревожный чемоданчик.

Что положить в тревожный чемоданчик

Документы и их копии (документы, удостоверяющие личность, медицинские документы, правоустанавливающие документы, удостоверяющие право собственности на движимое и недвижимое имущество, контакты лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях).

Маска для лица или респиратор.

Аптечку и недельный запас лекарства (если у вас хронические заболевания).

Влажные салфетки.

Сменная одежда и обувь.

Минимально необходимый запас воды и еды.

Рекомендации Минздрава при взрыве на Запорожской АЭС

Напомним, что Вооруженные Силы Украины официально сообщили о возможной провокации на ЗАЭС в ближайшее время, которую могут осуществить оккупанты. Сегодня, 4 июня, на территории третьего и четвертого энергоблоков российские террористы, вероятно, разместили взрывчатку.

Также мы писали, что российские оккупанты как гражданские, так и военные начали выезжать с территории Запорожской АЭС и города Энергодар. Последней датой выезда в Крым оккупанты назвали 5 июля.

В свою очередь, в России распространяют дезинформацию о том, что Вооруженные силы Украины собираются атаковать Запорожскую АЭС. В "Росатоме" заявили, что Украина якобы применит ракету с боеголовкой, где есть радиоактивные отходы.