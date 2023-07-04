Что делать при подрыве Запорожской АЭС: рекомендации Минздрава

Угроза теракта на ЗАЭС: украинцев призывают готовиться к эвакуации
При взрыве на Запорожской АЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. Жителям близлежащих регионов рекомендуют собрать тревожный чемоданчик.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
Рекомендации по взрыву на ЗАЭС
"Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или добирайтесь до помещения как можно быстрее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от власти", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что находящимся в зоне радиационной аварии людям можно выходить из помещения только после соответствующих указаний местных властей.
"Если вы находитесь в зоне радиационной аварии, выходить из зданий можно только после соответствующих указаний властей. Органы местных властей сообщат о расположении пунктов эвакуации, а также самых безопасных маршрутах передвижения, если вы будете эвакуировать собственным автомобилем. Следуйте инструкциям и сохраняйте спокойствие", — отметили в Минздраве.
В ведомстве также призывают собрать тревожный чемоданчик.
Что положить в тревожный чемоданчик
- Документы и их копии (документы, удостоверяющие личность, медицинские документы, правоустанавливающие документы, удостоверяющие право собственности на движимое и недвижимое имущество, контакты лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях).
- Маска для лица или респиратор.
- Аптечку и недельный запас лекарства (если у вас хронические заболевания).
- Влажные салфетки.
- Сменная одежда и обувь.
- Минимально необходимый запас воды и еды.
Напомним, что Вооруженные Силы Украины официально сообщили о возможной провокации на ЗАЭС в ближайшее время, которую могут осуществить оккупанты. Сегодня, 4 июня, на территории третьего и четвертого энергоблоков российские террористы, вероятно, разместили взрывчатку.
Также мы писали, что российские оккупанты как гражданские, так и военные начали выезжать с территории Запорожской АЭС и города Энергодар. Последней датой выезда в Крым оккупанты назвали 5 июля.
В свою очередь, в России распространяют дезинформацию о том, что Вооруженные силы Украины собираются атаковать Запорожскую АЭС. В "Росатоме" заявили, что Украина якобы применит ракету с боеголовкой, где есть радиоактивные отходы.