ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії, — Енергоатом

Військовий біля Запорізької АЕС. Фото Telegram Енергодар

У ніч проти 10 липня окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ. Її переключили на єдину доступну резервну лінію 330 кВ

Про це повідомили в Енергоатомі.

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Як розповіли у відомстві, ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ. Після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення (блекаут).

Зазначається, що у разі цього сценарію головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування четвертого енергоблока Запорізької АЕС у стані "гарячий зупин", який окупанти використовують із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора.

"За повної втрати зовнішнього живлення відключаться головні циркуляційні насоси станції – і енергоблок перейде в режим "природної циркуляції": в цьому випадку необхідно терміново "розхолодити" його за умов відсутності охолоджуючих насосів", — зазначив т.в.о. виконавчого директора ДП "НАЕК "Енергоатом" Тарас Ткач.

В Енергоатомі закликають світ вжити заходів та допомогти повернути ЗАЕС під повний контроль законного оператора.

Нагадаємо, 3 серпня українські сапери виявили дві російські протипіхотні міни на території ЗАЕС. Це сталося тоді, коли місія МАГАТЕ була на шляху до атомної станції.

Також ми повідомляли, що голова Держатомрегулювання Олег Коріков заявив, що всі українські працівники на Запорізькій АЕС відмовилися від виконання наказу про переведення у гарячий стан енергоблока №4. До цього вчинку українці не мають стосунку.