По дороге МАГАТЭ к ЗАЭС обнаружили российские мины
Утром 3 августа украинские саперы обнаружили две российские противопехотные мины на территории ЗАЭС. Это произошло тогда, когда миссия МАГАТЭ была на пути к атомной станции.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.
МАГАТЕ на ЗАЭС
Как утверждает Тарнавский, благодаря усилиям украинских саперов мины были обезврежены. Это позволило обеспечить безопасность экспертов.
Напомним, оккупанты, которые находятся на Запорожской АЭС, охладили пятый энергоблок после перевода в горячий останов четвертого энергоблока. Россияне заявили, что сделали это из-за "ремонтных работ".
Недавно председатель Госатомрегулирования Олег Кориков заявил, что все украинские работники на Запорожской АЭС отказались от выполнения приказа о переводе в горячее состояние энергоблока №4. К этому поступку украинцы не имеют отношения.