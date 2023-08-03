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По дороге МАГАТЭ к ЗАЭС обнаружили российские мины

3 августа 2023 13:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
По дороге МАГАТЭ к ЗАЭС обнаружили российские мины
Российский оккупант на ЗАЭС. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром 3 августа украинские саперы обнаружили две российские противопехотные мины на территории ЗАЭС. Это произошло тогда, когда миссия МАГАТЭ была на пути к атомной станции.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

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Как утверждает Тарнавский, благодаря усилиям украинских саперов мины были обезврежены. Это позволило обеспечить безопасность экспертов.

Напомним, оккупанты, которые находятся на Запорожской АЭС, охладили пятый энергоблок после перевода в горячий останов четвертого энергоблока. Россияне заявили, что сделали это из-за "ремонтных работ".

Недавно председатель Госатомрегулирования Олег Кориков заявил, что все украинские работники на Запорожской АЭС отказались от выполнения приказа о переводе в горячее состояние энергоблока №4. К этому поступку украинцы не имеют отношения.

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