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ЗАЭС потеряла питание по основной высоковольтной линии, — Энергоатом

10 августа 2023 08:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ЗАЭС потеряла питание по основной высоковольтной линии, — Энергоатом
Военный у Запорожской АЭС. Фото Telegram Энергодар
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 10 июля оккупированная Запорожская атомная электростанция потеряла питание из основной высоковольтной линии 750 кВ. Ее переключили на единственную доступную резервную линию 330 кВ.

Об этом сообщили в Энергоатоме.

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Как рассказали в ведомстве, ЗАЭС потеряла питание по основной высоковольтной линии 750 кВ. После этого ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой чревато потерей внешнего питания (блекаутом).

Отмечается, что в случае сценария главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание четвертого энергоблока Запорожской АЭС в состоянии "горячий останов", который оккупанты используют с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора.

"При полной потере внешнего питания отключатся главные циркуляционные насосы станции - и энергоблок перейдет в режим "естественной циркуляции": в этом случае необходимо срочно "расхолодить" его при отсутствии охлаждающих насосов", — отметил и.о. исполнительного директора ГП "НАЭК "Энергоатом" Тарас Ткач.

В Энергоатоме призывают мир принять меры и помочь вернуть ЗАЭС под полный контроль законного оператора.

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Напомним, 3 августа украинские саперы обнаружили две российские противопехотные мины на территории ЗАЭС. Это произошло тогда, когда миссия МАГАТЭ была на пути к атомной станции.

Также мы сообщали, что глава Госатомрегулирования Олег Кориков заявил, что все украинские работники на Запорожской АЭС отказались от выполнения приказа о переводе в горячее состояние энергоблока №4. К этому поступку украинцы не имеют отношения.

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