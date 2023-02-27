Зведення Генштабу 27 лютого: Ворог стягує додаткові сили на Донбас

Російські війська ведуть наступ на п'яти напрямках фронту

Російська федерація зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на п'яти напрямках фронту – Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Також ворог збільшує чисельність особового складу на Сході.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Перекидання військ

За інформацією Генштабу, на тимчасово окуповану територію Луганської області перекинуто до 200 військовослужбовців строкової служби з Ростовської області.

Також у Генштабі поінформували, що протягом поточної доби противник завдав вісім ракетних та 28 авіаційних ударів, 12 з них — іранськими ударними БПлА типу "Шахед-136". Ворог за добу здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України", — і наголошують у військовому відомстві.

Втрати ворога

У Генштабі також повідомляють, що противник продовжує зазнавати втрат. Тому, для надання медичної допомоги своїм військовослужбовцям, активно використовує місцеву інфраструктуру на тимчасово захоплених територіях. Так, в населеному пункті Каланчак, на базі місцевої лікарні облаштовано військовий шпиталь. Туди вже привезли близько 150 поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації. За наявною інформацією, медичний персонал — виключно росіяни.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони України завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, наші воїни за поточну добу знищили дев'ять з 12 іранських ударних БпЛА типу "Шахед-136" та один — типу Zala.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили противника та одну позицію протиповітряної оборони.

Інформація з окупованих територій

Ворог продовжує здійснювати заходи з дискредитації Сил оборони України та залякування мешканців тимчасово захопленої частини Херсонщини. У Генштабі заявили, що противник знову обстріляв з мінометів житлові квартали населеного пункту Олешки та звинуватив у цьому ЗСУ.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що ешелон із технікою Збройних сил росії вирушив із Білорусі у напрямку Донецької області України. В ешелоні орієнтовно 36 одиниць бронетехніки.