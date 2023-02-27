Росія перекидає військову техніку із Білорусі на Донбас: подробиці

З Білорусі вирушив ешелон з військовою технікою

Ешелон із технікою Збройних сил росії вирушив із Білорусі у напрямку Донецької області України. В ешелоні орієнтовно 36 одиниць бронетехніки.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Що відомо

Зазначається, що вчора, 26 лютого, зі станції Слонім (Гродненська область) на станцію Неклинівка (Ростовська область рф, 35 км від кордону з Україною) було відправлено ще один військовий ешелон рф.

У складі було 46 вагонів, з них:

5 пасажирських вагонів (з особовим складом: ≈250 осіб);

2 криті вагони (зі спорядженням);

36 вагонів-платформ (з колісною та гусеничною військовою технікою).

Орієнтовна дата прибуття на станцію призначення (Неклинівка) – 5 березня.

Нагадаємо, 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі", що розташовується поблизу Мінська, сталося декілька вибухів.

Згодом стало відомо, що ціллю атаки став літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 армії рф. Внаслідок отриманих ушкоджень літак повністю виведено з ладу.