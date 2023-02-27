Росія перекидає військову техніку із Білорусі на Донбас: подробиці
Ешелон із технікою Збройних сил росії вирушив із Білорусі у напрямку Донецької області України. В ешелоні орієнтовно 36 одиниць бронетехніки.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
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Що відомо
Зазначається, що вчора, 26 лютого, зі станції Слонім (Гродненська область) на станцію Неклинівка (Ростовська область рф, 35 км від кордону з Україною) було відправлено ще один військовий ешелон рф.
У складі було 46 вагонів, з них:
- 5 пасажирських вагонів (з особовим складом: ≈250 осіб);
- 2 криті вагони (зі спорядженням);
- 36 вагонів-платформ (з колісною та гусеничною військовою технікою).
Орієнтовна дата прибуття на станцію призначення (Неклинівка) – 5 березня.
Нагадаємо, 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі", що розташовується поблизу Мінська, сталося декілька вибухів.
Згодом стало відомо, що ціллю атаки став літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 армії рф. Внаслідок отриманих ушкоджень літак повністю виведено з ладу.