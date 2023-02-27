Сводка Генштаба 27 февраля: Враг стягивает дополнительные силы на Донбасс

Российские войска ведут наступление на пяти направлениях фронта

Российская федерация сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на пяти направлениях фронта — Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Также противник увеличивает численность личного состава на Востоке.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Переброска войск

По информации Генштаба, на временно оккупированную территорию Луганской области переброшено до 200 военнослужащих срочной службы из Ростовской области.

Также в Генштабе проинформировали, что в течение суток противник нанес восемь ракетных и 28 авиационных ударов, 12 из них — иранскими ударными БпЛА типа "Шахед-136". Враг в сутки произвел более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины", — и подчеркивают в военном ведомстве.

Потери врага

В Генштабе также сообщают, что противник продолжает нести потери. Поэтому для оказания медицинской помощи своим военнослужащим активно использует местную инфраструктуру на временно захваченных территориях. Так, в населенном пункте Каланчак, на базе местной больницы обустроен военный госпиталь. Туда уже привезли около 150 раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации. По имеющейся информации, медицинский персонал исключительно россияне.

Успехи ВСУ

Авиация Сил обороны Украины нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также, наши воины за текущие сутки уничтожили девять из 12 иранских ударных БпЛА типа "Шахед-136" и один типа Zala.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы противника и одну позицию противовоздушной обороны.

Информация с оккупированных территорий

Враг продолжает осуществлять мероприятия по дискредитации сил обороны Украины и запугивания жителей временно захваченной части Херсонщины. В Генштабе заявили, что противник снова обстрелял из минометов жилые кварталы населенного пункта Олешки и обвинил в этом ВСУ.

Напомним, ранее появилась информация, что эшелон с техникой Вооруженных сил россии отправился из Беларуси в направлении Донецкой области Украины. В эшелоне ориентировочно 36 единиц бронетехники.