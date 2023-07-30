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"Вагнерівці" могли віддати свою важку техніку для військових РФ, — розвідка Британії

30 липня 2023 11:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Вагнерівці" могли віддати свою важку техніку для військових РФ, — розвідка Британії
"Вагнерівець" та прапор ПВК. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З середини липня цього року щонайменше декілька тисяч "вагнерівців" закріпилися у військовому таборі в Целі, що в центральній частині Білорусі. Знімки показують, що на раніше майже порожній об'єкт прибули сотні транспортних засобів. Найманці ПВК могли віддати свою важку техніку для військових РФ.

Про це повідомляє британська розвідка.

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Транспортні засоби "вагнерівців"

У мережі поширюється інформація, що більшість видимих транспортних засобів найманців ПВК "Вагнер" — це вантажівки та мікроавтобуси з невеликою кількістю бойових броньованих машин.

"Залишається незрозумілим, що сталося з важкою технікою, яку "Вагнер" використовував в Україні; існує реальна можливість, що вона була змушена повернути її російським військовим", — йдеться у повідомленні.

Аналітики додали, що здатність ПВК "Вагнер" утримувати важку техніку і засоби забезпечення, такі як повітряний транспорт, будуть головними факторами її майбутньої боєздатності.

Нагадаємо, після невдалого військового перевороту Євгена Пригожина його найманці ПВК "Вагнер" продовжують прибувати на територію Білорусі. Наразі там налічують понад 5 тисяч бійців. 

Також ми писали, що угруповання ПВК "Вагнер" рухається у напрямку Сувальського коридору. Він пов'язує Польщу з Балтійськими країнами та одночасно відділяє Калінінградську область від Білорусі.

Додамо, наразі ватажком "вагнерівців" у Білорусі є 46-річний Сергій Чубко з позивним "Піонер". Він уродженець Чернівецької області. 

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