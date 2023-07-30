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"Вагнеровцы" могли отдать свою тяжелую технику для военных РФ, — разведка Британии

30 июля 2023 11:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Вагнеровцы" могли отдать свою тяжелую технику для военных РФ, — разведка Британии
"Вагнеровец" и флаг ЧВК. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

С середины июля этого года по меньшей мере несколько тысяч "вагнеровцев" закрепились в военном лагере в Целе, расположенном в центральной части Беларуси. Снимки показывают, что на ранее почти пустой объект прибыли сотни транспортных средств. Наемники ЧВК могли отдать свою тяжелую технику для военных РФ.

Об этом сообщает британская разведка.

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Транспортные средства "вагнеровцев"

В сети распространяется информация, что большинство видимых транспортных средств наемников ЧВК "Вагнер" — грузовики и микроавтобусы с небольшим количеством боевых бронированных машин.

"Остается непонятным, что произошло с тяжелой техникой, которую "Вагнер" использовал в Украине; существует реальная возможность, что она была вынуждена вернуть ее российским военным", — говорится в сообщении.

Аналитики добавили, что способность ЧВК "Вагнер" удерживать тяжелую технику и средства обеспечения, такие как воздушный транспорт, будут являться главными факторами ее будущей боеспособности.

Напомним, после неудачного военного переворота Евгения Пригожина его наемники ЧВК "Вагнер" продолжают прибывать на территорию Беларуси. Сейчас там насчитывается более 5 тысяч бойцов.

Также мы писали, что группировка ЧВК "Вагнер" двигается в направлении Сувальского коридора. Он связывает Польшу с Балтийскими странами и одновременно отделяет Калининградскую область от Беларуси.

Добавим, сейчас главарем "вагнеровцев" в Беларуси является 46-летний Сергей Чубко с позывным "Пионер". Он уроженец Черновицкой области.

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