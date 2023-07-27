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До Білорусі прибула 12 колона "вагнерівців" разом із бронемобілями

27 липня 2023 19:16
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До Білорусі прибула 12 колона "вагнерівців" разом із бронемобілями
Бійці ПВК "Вагнера". Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

До Білорусі прибула вже 12 колона "вагнерівців" разом із бронеавтомобілями. Ймовірно, бійці ПВК "Вагнера" прямують до свого польового табору.

Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".

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Моніторинговий канал помітив, що 12-а колона з технікою ПВК "Вагнер" зайшла до Білорусі через пункт пропуску Понятівка (РФ) — Дзвінчатка (РБ), і зараз рухається трасою Р122 до Чаусів (Могилівська область) у супроводі ДАІ РБ.

скріншот
Траса, якою рухається колона "вагнерівців". Фото: "Білоруський Гаюн"

У колоні щонайменше 50 одиниць автомобільної техніки, а саме:

  • п'ять бронеавтомобілів "Щука" ("Чекан"),
  • три бензовози,
  • автобус,
  • 17 фур,
  • мін. 3 трали (перевозять екскаватор, бензовоз та бронеавтомобіль "Щука" ("Чекан"),
  • шість КамАЗів (тент),
  • дві "буханки",
  • пікапи та легкові авто.

"Це щонайменше друга колона ПВК "Вагнер", яка зайшла до Білорусі з бронеавтомобілями "Щука" ("Чекан")", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ватажком "вагнерівців" у Білорусі став уродженець Чернівецької області. 

Також ми писали, що на тлі прибуття "вагнерівців" до Білорусі Польща посилила свій кордон з РБ. У Росії ж одразу істерично відреагували.

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