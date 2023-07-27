До Білорусі прибула 12 колона "вагнерівців" разом із бронемобілями
До Білорусі прибула вже 12 колона "вагнерівців" разом із бронеавтомобілями. Ймовірно, бійці ПВК "Вагнера" прямують до свого польового табору.
Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".
"Вагнерівці" прямують до Білорусі
Моніторинговий канал помітив, що 12-а колона з технікою ПВК "Вагнер" зайшла до Білорусі через пункт пропуску Понятівка (РФ) — Дзвінчатка (РБ), і зараз рухається трасою Р122 до Чаусів (Могилівська область) у супроводі ДАІ РБ.
У колоні щонайменше 50 одиниць автомобільної техніки, а саме:
- п'ять бронеавтомобілів "Щука" ("Чекан"),
- три бензовози,
- автобус,
- 17 фур,
- мін. 3 трали (перевозять екскаватор, бензовоз та бронеавтомобіль "Щука" ("Чекан"),
- шість КамАЗів (тент),
- дві "буханки",
- пікапи та легкові авто.
"Це щонайменше друга колона ПВК "Вагнер", яка зайшла до Білорусі з бронеавтомобілями "Щука" ("Чекан")", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ватажком "вагнерівців" у Білорусі став уродженець Чернівецької області.
Також ми писали, що на тлі прибуття "вагнерівців" до Білорусі Польща посилила свій кордон з РБ. У Росії ж одразу істерично відреагували.