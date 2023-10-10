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В НАТО розповіли про результати очікувань від 16 "Рамштайну"

10 жовтня 2023 18:48
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Ілля Рябінін
редактор
В НАТО розповіли про результати очікувань від 16 "Рамштайну"
Постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт. Фото: Радіо.Свобода
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На шістнадцятій зустрічі Контактної групи з питань оборони України підійметься питання на системах протиповітряній обороні та боєприпасах для України. Додатково буде обговорюватися передача інших видів озброєння.

Про це повідомляє "Радіо.Свобода" з посиланням на постійну представницю США при НАТО Джуліан Сміт.

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Пріоритет — ППО та боєприпаси

"По-перше, ці набори можливостей все ще дуже важливі для битв, які українці ведуть сьогодні. ППО також матиме вирішальне значення протягом тих зимових місяців, коли ми бачили, як росіяни здійснюють невибіркові атаки на цивільну й критичну інфраструктуру, щоб спробувати занурити український народ у холод і темряву. Нам треба переконатися, що українці цієї зими мають засоби протиповітряної оборони, і що спроби Росії залишити українців у темряві й холоді, зрештою, не принесуть успіху", — зазначила американська дипломатка.

Відзначимо, що 16-та зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться 11 жовтня в Брюсселі. На ньому будуть присутні міністр оборони США Ллойд Остін і новопризначений головнокомандувач Збройних сил США Чарльз Браун.

Вони приєднаються до міністрів оборони та старших військових чиновників з майже 50 країн, щоб обговорити кризу в Україні та постійну підтримку з боку міжнародного співтовариства із забезпечення українського народу засобами, необхідними для захисту його суверенної території. Сам же Ллойд Остін також візьме участь у зустрічі міністрів оборони НАТО 12 жовтня в штаб-квартирі НАТО.

Нагадаємо, що раніше у Північноатлантичному Альянсі розробили план на випадок розгортання повномасштабної війни з Росією. Також ЗМІ повідомляли й про те, що США можуть оголосити про новий пакет  допомоги Україні під час 16 "Рамштайну". 

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