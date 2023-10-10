Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Безопасность arrow В НАТО рассказали о результатах ожиданий от 16 "Рамштайна" arrow

В НАТО рассказали о результатах ожиданий от 16 "Рамштайна"

10 октября 2023 18:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В НАТО рассказали о результатах ожиданий от 16 "Рамштайна"
Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит. Фото: Радио.Свобода
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На шестнадцатой встрече Контактной группы по обороне Украины поднимется вопрос на системах противовоздушной обороны и боеприпасах для Украины. Дополнительно будет обсуждаться передача других видов вооружения.

Об этом сообщает "Радио.Свобода" со ссылкой на постоянную представительницу США при НАТО Джулиан Смит.

Читайте также:

Приоритет — ПВО и боеприпасы

"Во-первых, эти наборы возможностей все еще очень важны для боев, которые украинцы ведут сегодня. ПВО также будет иметь решающее значение в те зимние месяцы, когда мы видели, как россияне совершают неизбирательные атаки на гражданскую и критическую инфраструктуру, чтобы попытаться погрузить украинский народ в холод и тьму. Нам нужно убедиться, что у украинцев этой зимой есть средства противовоздушной обороны, и что попытки России оставить украинцев в темноте и холоде, в конце концов, не принесут успеха", — отметила американская дипломатка.

Отметим, что 16-я встреча Контактной группы по обороне Украины состоится 11 октября в Брюсселе. На нем будут присутствовать министр обороны США Ллойд Остин и новый главнокомандующий Вооруженными силами США Чарльз Браун.

Они присоединятся к министрам обороны и старшим военным чиновникам из почти 50 стран, чтобы обсудить кризис в Украине и постоянную поддержку со стороны международного сообщества по обеспечению украинского народа средствами, необходимыми для защиты его суверенной территории. Сам Ллойд Остин также примет участие во встрече министров обороны НАТО 12 октября в штаб-квартире НАТО.

Напомним, что ранее в Североатлантическом Альянсе был разработан план на случай развертывания полномасштабной войны с Россией. Также СМИ сообщали и о том, что США могут объявить новый пакет помощи Украине во время 16 "Рамштайна".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

Стало известно, будут ли восстанавливать Бахмут и за какие деньги, — заявление Шуляк

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз