В НАТО рассказали о результатах ожиданий от 16 "Рамштайна"

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит. Фото: Радио.Свобода

На шестнадцатой встрече Контактной группы по обороне Украины поднимется вопрос на системах противовоздушной обороны и боеприпасах для Украины. Дополнительно будет обсуждаться передача других видов вооружения.

Об этом сообщает "Радио.Свобода" со ссылкой на постоянную представительницу США при НАТО Джулиан Смит.

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Приоритет — ПВО и боеприпасы

"Во-первых, эти наборы возможностей все еще очень важны для боев, которые украинцы ведут сегодня. ПВО также будет иметь решающее значение в те зимние месяцы, когда мы видели, как россияне совершают неизбирательные атаки на гражданскую и критическую инфраструктуру, чтобы попытаться погрузить украинский народ в холод и тьму. Нам нужно убедиться, что у украинцев этой зимой есть средства противовоздушной обороны, и что попытки России оставить украинцев в темноте и холоде, в конце концов, не принесут успеха", — отметила американская дипломатка.

Отметим, что 16-я встреча Контактной группы по обороне Украины состоится 11 октября в Брюсселе. На нем будут присутствовать министр обороны США Ллойд Остин и новый главнокомандующий Вооруженными силами США Чарльз Браун.

Они присоединятся к министрам обороны и старшим военным чиновникам из почти 50 стран, чтобы обсудить кризис в Украине и постоянную поддержку со стороны международного сообщества по обеспечению украинского народа средствами, необходимыми для защиты его суверенной территории. Сам Ллойд Остин также примет участие во встрече министров обороны НАТО 12 октября в штаб-квартире НАТО.

Напомним, что ранее в Североатлантическом Альянсе был разработан план на случай развертывания полномасштабной войны с Россией. Также СМИ сообщали и о том, что США могут объявить новый пакет помощи Украине во время 16 "Рамштайна".