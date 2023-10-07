США может объявить о новом пакете помощи для Украины на заседании "Рамштайн", — Reuters

Заседание Рамштайна-9. Фото: соцсети

США может объявить о новом пакете помощи для Украины на сумму в 200 млн долларов. Это может произойти на предстоящем заседании "Рамштайн", которое состоится 11 октября.

Об этом пишет Reuters.

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Сообщается, что на текущий момент конкретные компоненты пакета помощи продолжают разрабатываться и могут включать в себя боевые припасы и военную технику, схожую с той, что была в ранее предоставленных пакетах поддержки, подчеркивает источник информации.

В ходе брифинга, который провел представитель Пентагона Пэт Райдер, было отмечено, что общий объем средств, предусмотренных для возможной военной поддержки Украины со стороны США, достигает примерно 7 млрд долларов, из которых 5,4 млрд долларов стали доступны благодаря перерасчету ранее выделенных для помощи Киеву ресурсов.

Отвечая на вопрос о продолжительности поддержки Украины со стороны его администрации в ситуации, если Конгресс США не утвердит дополнительные средства финансирования, президент США Джо Байден уточнил, что существует альтернативный путь для обеспечения такой поддержки, однако конкретные подробности не были раскрыты.

Напомним, что после отставки спикера-республиканца Кевина Маккарти Украине станет сложнее получить помощь со США. И не потому, что американцы выступают против Украины, а потому, что не понимают, почему должны помогать ей, а не инвестировать эти деньги в решение своих проблем. Например, с нелегальными мигрантами.