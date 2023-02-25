В Ірані анонсували розробку ракети дальністю 1650 км

Іран розширив свою ракетну програму, попри занепокоєння ЄС

В Ірані заявили про розробку крилатої ракети великої дальності. Вона може долати відстань 1650 кілометрів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Агентство зазначає, що така нова розробка, ймовірно, викличе занепокоєння Заходу після використання росією іранських безпілотників у війні проти України.

"Наша крилата ракета з дальністю польоту 1650 км була додана до ракетного арсеналу Ісламської Республіки Іран", — сказав глава аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Аміралі Хаджизаде.

Відомо, що нова крилата ракета має назву Paveh.

Примітно, що Хаджизаде також говорив про часто повторювані погрози Ірану помститися за вбивство США високопоставленого іранського командира.

"Ми хочемо вбити (колишнього президента США Дональда) Трампа", — заявив він.

Хоч в Ірані кажуть, що їхня програма суто оборонна, та обіцяють помститись США за вбивство генерала Сулеймані.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Іран збагатив уран до 84%, це лише на 6% нижче за рівень, який необхідний для виготовлення ядерної боєголовки.