Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow В Ірані анонсували розробку ракети дальністю 1650 км arrow

В Ірані анонсували розробку ракети дальністю 1650 км

25 лютого 2023 13:18
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
В Ірані анонсували розробку ракети дальністю 1650 км
Іран розширив свою ракетну програму, попри занепокоєння ЄС
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

В Ірані заявили про розробку крилатої ракети великої дальності. Вона може долати відстань 1650 кілометрів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Читайте також:

Деталі

Агентство зазначає, що така нова розробка, ймовірно, викличе занепокоєння Заходу після використання росією іранських безпілотників у війні проти України. 

"Наша крилата ракета з дальністю польоту 1650 км була додана до ракетного арсеналу Ісламської Республіки Іран", — сказав глава аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Аміралі Хаджизаде.

Відомо, що нова крилата ракета має назву Paveh.

Примітно, що Хаджизаде також говорив про часто повторювані погрози Ірану помститися за вбивство США високопоставленого іранського командира.

"Ми хочемо вбити (колишнього президента США Дональда) Трампа", — заявив він.

Хоч в Ірані кажуть, що їхня програма суто оборонна, та обіцяють помститись США за вбивство генерала Сулеймані.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Іран збагатив уран до 84%, це лише на 6% нижче за рівень, який необхідний для виготовлення ядерної боєголовки.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Ексклюзив

13:25 "Навіки в строю": на Соборній площі запалили лампадки в пам’ять полеглих військових з Одеси

Новина з фото

13:17 У Києві сталася серйозна аварія на мосту Патона: рух ускладнено

Новина з фото

13:03 Відому модель із Гонконга знайшли розчленованою у холодильнику: кого підозрюють у вбивстві

12:56 Слідчий, який розслідував справу проти Поворознюка, виявився його охоронцем: деталі

Новина з фото

12:40 "Заробляв систематично по 300 доларів за аналіз": на Одещині на хабарі зловили посадовця Держмитслужби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

12:37 Папа Римський отримав символічний подарунок із Маріуполя

Новина з відео

12:27 Вочевидь не ППО: у Маріуполі вибухнув склад з боєкомплектами окупантів

12:19 Влада Київщини продовжила дію комендантської години

12:10 Збільшили корабельне угруповання вдвічі: Гуменюк про активність росіян у Чорному морі

12:06 Може бути гучно: жителів Київщини попередили про вибухи

Новина з відео

12:27 Вочевидь не ППО: у Маріуполі вибухнув склад з боєкомплектами окупантів

Новина з відео

10:50 Креатура Реброва: кого несподівано повертають до збірної України

Новина з відео

09:57 Наступи не припиняються: Гайдай назвав найгарячіші напрямки в Луганській області

Новина з відео

23:02 "Де дорога на москву?": Резніков похизувався першими танками Leopard, які прибули в Україну

Новина з відео

22:49 Україна декілька разів планувала розмову з путіним напередодні вторгнення, але він був неготовий, — Зеленський

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

21:38 Ексклюзивні кадри: Зеленський показав, де живе вже рік

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Новина з відео

21:13 "Начебто наступ, а довблять по нас": аудіоперехоплення ГУР

Ексклюзив

19:30 "Вони нам не брати": яким був рік війни для одеситів

Новина з відео

19:02 Дружина зірки "Кварталу 95" Кошового опублікувала відео з архівними кадрами перших днів війни

Ексклюзив

12:00 "Хотіли потролити росію": українські кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі

Ексклюзив

09:30 Футбол на війні: як команда Національної гвардії України "Південна Пальміра" підтримує усіх військових країни

22:00 Росія програла війну в Чорному морі

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Ексклюзив

18:00 Білорусь може виготовляти "Шахеди" для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

12:00 Брехали, брешуть і брехатимуть: як росія намагалася переконати світ у тому, що не нападе на Україну

Рік великої війни

11:49 Герої не вмирають: в Одесі вшанували пам’ять захисників України

09:03 ООН підтримала Україну в річницю початку війни: хто опинився у "таборі росії" і що означає цей документ

Рік великої війни

08:20 Як бізнес в Україні пережив перший рік війни

Рік великої війни

07:23 Як змінилося ставлення до Усика та Ломаченка за рік війни

Актуальне по темі

None 25 Лютий 13:25

"Навіки в строю": на Соборній площі запалили лампадки в пам’ять полеглих військових з Одеси

None 25 Лютий 13:17

У Києві сталася серйозна аварія на мосту Патона: рух ускладнено

None 25 Лютий 13:13

Відому модель із Гонконга знайшли розчленованою у холодильнику: кого підозрюють у вбивстві

None 25 Лютий 13:16

Слідчий, який розслідував справу проти Поворознюка, виявився його охоронцем: деталі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB