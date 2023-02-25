В Иране анонсировали разработку ракеты дальностью 1650 км
В Иране заявили о разработке крылатой ракеты большой дальности. Она может преодолевать расстояние 1650 км.
Об этом сообщает агентство Reuters.
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Агентство отмечает, что такая новая разработка, вероятно, вызовет озабоченность Запада после использования россией иранских беспилотников в войне против Украины.
"Наша крылатая ракета с дальностью полета 1650 км была добавлена в ракетный арсенал Исламской Республики Иран", — сказал глава аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Амирали Хаджизаде.
Известно, что новая крылатая ракета называется Paveh.
Примечательно, что Хаджизаде также говорил о часто повторяющихся угрозах Ирану отомстить за убийство США высокопоставленного иранского командира.
"Мы хотим убить (бывшего президента США Дональда) Трампа", — заявил он.
Хотя в Иране говорят, что их программа сугубо оборонная, но обещают отомстить США за убийство генерала Сулеймани.
Напомним, ранее мы писали, что Иран обогатил уран до 84%, это лишь на 6% ниже уровня, необходимого для изготовления ядерной боеголовки.