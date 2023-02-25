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В Иране анонсировали разработку ракеты дальностью 1650 км

25 февраля 2023 13:18
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В Иране анонсировали разработку ракеты дальностью 1650 км
Иран расширил свою ракетную программу, несмотря на обеспокоенность ЕС
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

В Иране заявили о разработке крылатой ракеты большой дальности. Она может преодолевать расстояние 1650 км.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Агентство отмечает, что такая новая разработка, вероятно, вызовет озабоченность Запада после использования россией иранских беспилотников в войне против Украины.

"Наша крылатая ракета с дальностью полета 1650 км была добавлена в ракетный арсенал Исламской Республики Иран", — сказал глава аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Амирали Хаджизаде.

Известно, что новая крылатая ракета называется Paveh.

Примечательно, что Хаджизаде также говорил о часто повторяющихся угрозах Ирану отомстить за убийство США высокопоставленного иранского командира.

"Мы хотим убить (бывшего президента США Дональда) Трампа", — заявил он.

Хотя в Иране говорят, что их программа сугубо оборонная, но обещают отомстить США за убийство генерала Сулеймани.

Напомним, ранее мы писали, что Иран обогатил уран до 84%, это лишь на 6% ниже уровня, необходимого для изготовления ядерной боеголовки.

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