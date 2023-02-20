МАГАТЕ з’ясовує, як Іран збагатив уран до 84%

За крок від ядерної бомби: Іран збагатив уран до 84%
Міжнародне агентство з атомної енергії виявило в Ірані уран, збагачений до 84%. Раніше вважалося, що Тегеран не має обладнання для збагачення урану вище рівня 60%.
Про це пише агентство Bloomberg.
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Як відомо, міжнародні спостерігачі виявили в Ірані запаси урану, збагаченого до рівня 84% — це лише на 6% нижче за рівень, який необхідний для виготовлення ядерної боєголовки.
Наразі інспектори МАГАТЕ визначають, чи зробив це Іран навмисно, чи така концентрація виникла випадково через накопичення в мережі труб, що зʼєднують центрифуги для розділення ізотопів.
Раніше Іран офіційно стверджував, що його центрифуги налаштовані на збагачення урану максимум до 60%.
Натомість Іран відкидає всі звинувачення у роботі над створенням ядерної зброї. Так, представник Організації атомної енергії Ірану Бехруз Камальванді назвав подібну інформацію вигадками та спотворенням фактів.
"Іран поки не намагався збагатити (уран – ред.) вище 60%", — сказав він.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Іран активно підтримує росію у війні проти України. Зокрема, нещодавно до Луганська прибула чергова команда інструкторів з Ірану, щоб навчати військових рф.