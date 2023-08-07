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В Енергоатомі розповіли, чи змінився рівень води у ставку

7 серпня 2023 09:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Енергоатомі розповіли, чи змінився рівень води у ставку
Супутникові знімки Запорізької АЕС. Фото: Енергоатом
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Не зважаючи на підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою. Станом на 7 серпня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,23 м.

Про це повідомили в "Енергоатомі".

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Рівень води в "гарячому" каналі Запорізької ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, становить 17,17 м. У "холодному" каналі ТЕС рівень води сягає відмітки 10,47 м. 

Рівень води на ЗАЕС лишається стабільним

В "Енергоатомі" зауважили, що впродовж останнього часу рівень води в обох каналах майже не падає, а показники вже не залежать від знищеної окупантами Каховськоо водосховища.

Також в "Енергоатомі" нагадали, що активного додаткового випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається, оскільки енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 года.

Раніше ми повідомляли, рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишається стійким навіть після того, як російські війська зруйнували греблю Каховської ГЕС.

На ранок 28 липня спостерігалося невелике зниження рівня води в охолоджувальному ставку ЗАЕС, досягнувши 16,32 м.

Нагадаємо, що окупанти перевели четвертий реактор на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції у стан "гарячої зупинки". Щобільше, ці дії є порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки.

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