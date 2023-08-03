По дорозі МАГАТЕ до ЗАЕС виявили російські міни

Російський окупант на ЗАЕС. Фото: росЗМІ

Вранці 3 серпня українські сапери виявили дві російські протипіхотні міни на території ЗАЕС. Це сталося тоді, коли місія МАГАТЕ була на шляху до атомної станції.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

Читайте також:

МАГАТЕ на ЗАЕС

Як стверджує Тарнавський, завдяки зусиллям українських саперів міни було знешкоджено. Це дозволило гарантувати безпеку експертів.

Нагадаємо, окупанти, які перебувають на Запорізькій АЕС, охолодили п’ятий енергоблок після переведення в гарячий зупин четвертого енергоблока. Росіяни заявили, що зробили це через "ремонтні роботи".

Додамо, нещодавно голова Держатомрегулювання Олег Коріков заявив, що всі українські працівники на Запорізькій АЕС відмовилися від виконання наказу про переведення в гарячий стан енергоблока №4. До цього вчинку українці непричетні.