В Энергоатоме рассказали, изменился ли уровень воды в пруду

Спутниковые фотографии Запорожской АЭС. Фото: Энергоатом

Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 7 августа фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. В настоящее время он составляет 16,23 м.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

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Уровень воды в "горячем" канале Запорожской ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, составляет 17,17 м. В "холодном" канале ТЭС уровень воды достигает отметки 10,47 м.

Уровень воды на ЗАЕС остается стабильным

В "Энергоатоме" отметили, что в последнее время уровень воды в обоих каналах почти не падает, а показатели уже не зависят от уничтоженного оккупантами Каховского водохранилища.

Также в "Энергоатоме" напомнили, что активного дополнительного испарения воды из пруда-охладителя не происходит, поскольку энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года.

Ранее мы сообщали, что уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС остается устойчивым даже после того, как российские войска разрушили дамбу Каховской ГЭС.

К утру 28 июля наблюдалось небольшое снижение уровня воды в охлаждающей ставке ЗАЭС, достигнув 16,32 м.

Напомним, что оккупанты перевели четвертый реактор на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции в состояние "горячей остановки". Более того, эти действия являются нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки.