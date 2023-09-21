Українські захисники випробовують на полі бою безпілотний робот Ironclad

Безпілотний робот Ironclad. Фото: t.me/zedigital

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що українські захисники активно випробовують на полі бою безпілотний робот Ironclad. При цьому він зазначив, що завдяки роботі, ЗСУ атакують супротивника, виконують розвідувальні завдання та забезпечують війська підтримкою вогнем.

Про це Федоров повідомив у Telegram .

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Міністр розповів, що Ironclad — це автоматизована система, розроблена для підтримки військових дій на передовій. Її створили українські фахівці з Roboneers з метою перетворення підходу до ведення бойових дій та мінімізації ризиків для життя військовослужбовців.

Примітно, що цей робот здатний розганятися до 20 км/год, оснащений тепловізійною оптикою та бойовою установкою Шабля М2. Його броня захищає від вогню стрілецького озброєння.

Управління Ironclad здійснюється на відстані, що забезпечує безпеку для оператора.

Повідомлення Михайла Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, глава ГУР МО Кирило Буданов висловився про підвищену активність безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у небі Росії. При цьому він назвав три цілі застосування дронів України територією РФ.

Також ми писали, що українські інженери створили безпілотник MARA. Він може працювати на малих висотах та в умовах поривчастого вітру 20 м/с. В один рюкзак можна помістити два дрони зі станцією керування та антеною.