У ГУР назвали три цілі застосування дронів Україною по РФ

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: PAP

Голова ГУР МО Кирило Буданов висловився про підвищену активність безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у небі Росії. При цьому він назвав три цілі застосування дронів Україною територією РФ.

Про це пише The Economist.

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Буданов виділив кілька ключових намірів за атаками дронів:

Ослаблення ефективності російських засобів ППО.

Нейтралізація російських повітряних суден, включаючи бомбардувальники та транспортні машини.

Завдання збитків об'єктам, пов'язаним з військовим виробництвом, на російській території.

Крім того, Буданов наголосив на психологічному аспекті таких нальотів. Він заявив, що головне завдання - викликати тривогу серед громадян Росії, порушити стабільність економіки країни і вивести агресора зі стану впевненості.

"Безпілотники відіграють ключову роль в операціях з повернення наших територій. Їхня втрата не така критична, і вони не відчувають страху", — сказав голова ГУР.

Нагадаємо, що напередодні осінньо-зимового періоду начальник розвідувального управління Міністерства оборони України Кирило Буданов висловив побоювання щодо можливих атак РФ з енергетики країни . При цьому він уточнив, що Україна активно розробляє стратегію протидії та відсічі на випадок нападу на енергосистему в холодну пору року.