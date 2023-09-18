У ГУР назвали три цілі застосування дронів Україною по РФ
Голова ГУР МО Кирило Буданов висловився про підвищену активність безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у небі Росії. При цьому він назвав три цілі застосування дронів Україною територією РФ.
Про це пише The Economist.
Цілі завдання ударів по РФ
Буданов виділив кілька ключових намірів за атаками дронів:
- Ослаблення ефективності російських засобів ППО.
- Нейтралізація російських повітряних суден, включаючи бомбардувальники та транспортні машини.
- Завдання збитків об'єктам, пов'язаним з військовим виробництвом, на російській території.
Крім того, Буданов наголосив на психологічному аспекті таких нальотів. Він заявив, що головне завдання - викликати тривогу серед громадян Росії, порушити стабільність економіки країни і вивести агресора зі стану впевненості.
"Безпілотники відіграють ключову роль в операціях з повернення наших територій. Їхня втрата не така критична, і вони не відчувають страху", — сказав голова ГУР.
Нагадаємо, що напередодні осінньо-зимового періоду начальник розвідувального управління Міністерства оборони України Кирило Буданов висловив побоювання щодо можливих атак РФ з енергетики країни . При цьому він уточнив, що Україна активно розробляє стратегію протидії та відсічі на випадок нападу на енергосистему в холодну пору року.